Официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия" – Федоров

Сегодня официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия", сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.

По его словам впервые в мире технически реализуется подобная инновационная услуга.

"Неделю назад мы запустили пилот, на который зарегистрировались более 4,5 млн украинцев. В банках открыли уже 4,1 млн специальных карт. А 2,7 млн украинцев подали свои заявки на выплату", – написал министр.

Он напомнил, что деньги можно потратить на книги, спортзал, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри Украины. Подробнее, как работает программа, можно узнать на лендинге (https://e-aid.diia.gov.ua/).

"Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, счет закроют. Расплачиваться можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать ее при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой "еПоддержка" он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении", – уточнил Федоров.

Он также напомнил, что потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно.

Федоров подчеркнул, что программа реализуется только в приложении "Дия". "Не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", – добавил он.

Как сообщалось, Альфа Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк первые присоединились к программе "еПоддержка" по выплате 1 тыс. грн вакцинированным гражданам. Отмечалось, что Альфа Банк предлагает новым клиентам дополнительные 100 грн бонусами.

ПриватБанк и Ощадбанк 15 декабря запустили возможность открытия карточек в рамках проекта "еПоддержка". Для зачисления суммы пособия достаточно с 19 декабря для ПриватБанка и с 20 декабря для Ощадбанка в мобильном приложении "Дия" подать заявление на получение 1 тыс. грн, выбрать номер карточки для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных.

По условиям программы карточки будут действовать четыре месяца со дня получения средств. Соответственно, зачисленные средства необходимо израсходовать за этот период.

Согласно принятым изменениям в госбюджет-2021, каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.