Берн экстрадировал российского бизнесмена Клюшина в США

Власти Швейцарии провели экстрадицию в США бизнесмена из РФ Владислава Клюшина, сообщает швейцарский Минюст.

"Выходец из России экстрадирован в США 18 декабря. В Цюрихе его передали американским сотрудникам полиции. Они вылетели вместе с ним в США", - говорится в соответствующем сообщении о Клюшине.

Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте. В сообщениях ряда СМИ отмечалось, что американские власти обвиняют россиянина в крупных финансовых махинациях.