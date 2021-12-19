В Украине за сутки выявили 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 6 866 человек, 176 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 602 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 6 866 человек, 176 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 18 декабря в Украине: зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 49); 62 686 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19 806 человек, полностью иммунизированы – 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 129 человек; летальных исходов – 176; поправилось – 6 866 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 18 декабря за сутки выявили 7 503 новых случая заболевания СOVID-19, 17 декабря выявили 8 899 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 декабря выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, 15 декабря за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 декабря за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания СOVID-19, 13 декабря за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 11 декабря за сутки выявили 10 133 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 608 151 человек; выздоровело – 3 331 865 человек; летальных случаев – 93 105.

С начала вакцинальной кампании привито 14 375 346 человек, из них получили первую дозу – 14 375 344 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886 человек, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведено 27 337 322 прививок.