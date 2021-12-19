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06:36 19.12.2021

В Николаеве на предприятии погиб работник, совершавший обвалку туш скота

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В Николаевском филиале ЧП "Таврия Плюс" погиб работник, совершавший обвалку туш скота, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам труда.

"34-летнего мастера по обвалке мяса затянуло в рампу гидравлического упаковочного пресса. В результате происшествия мужчина получил травму головы несовместимую с жизнью", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Управлением Гоструда в Николаевской области принимаются меры по созданию комиссии и проведению специального расследования несчастного случая со смертельным исходом.

Теги: #николаев #чп #погибший
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