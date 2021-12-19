В Николаеве на предприятии погиб работник, совершавший обвалку туш скота

В Николаевском филиале ЧП "Таврия Плюс" погиб работник, совершавший обвалку туш скота, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам труда.

"34-летнего мастера по обвалке мяса затянуло в рампу гидравлического упаковочного пресса. В результате происшествия мужчина получил травму головы несовместимую с жизнью", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Управлением Гоструда в Николаевской области принимаются меры по созданию комиссии и проведению специального расследования несчастного случая со смертельным исходом.