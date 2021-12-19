Британский министр по делам Brexit подал в отставку

Дэвид Фрост - министр Великобритании по делам Brexit и главный переговорщик с ЕС по соответствующим вопросам - подал в отставку, сообщают британские СМИ.

В письме на имя премьер-министра Бориса Джонсона он написал: "Я руководил нашим процессом выхода из ЕС в течение двух с половиной лет с тех пор, как вы стали премьер-министром. В те годы мы восстановили свободу и независимость Великобритании как страны и начали процесс построения новых отношений с ЕС. Это долгосрочная задача. Вот почему мы договорились ранее в этом месяце, что я уйду в январе и передам другим эстафету управления нашими будущими отношениями с ЕС".

В то же время, СМИ отмечают, что главной причиной ухода Фроста, который покинет свой пост 1 января 2022 года, является его несогласие с политикой нынешнего главы кабинета, в частности, с ужесточением ограничений в связи с пандемией COVID-19, повышением налогов и затрат на проведение экологической политики.

"Вы знаете мои опасения по поводу текущего направления движения (страны - ИФ)", - говорится в письме Фроста.

Он отметил: "Я надеюсь, что мы будем двигаться как можно быстрее туда, куда нам нужно: к менее жестко регулируемой, с низкими налогами, предпринимательской экономике, находящейся на переднем крае современной науки и экономических изменений".

"Нам также нужно научиться жить с COVID. Я надеюсь, что мы скоро сможем вернуться в нужное русло и не поддадимся искушению прибегнуть к принудительным мерам, которые мы видели в других местах", - добавил министр.

В сообщениях СМИ также говорится, что Джонсон сожалеет в связи с решением Фроста.