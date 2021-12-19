Ракета SpaceX в воскресенье стартует на орбиту с турецким спутником связи Turksat 5B

Американская ракета Falcon 9 в воскресенье утром по киевскому времени стартует на орбиту с новым турецким телекоммуникационным спутником Turksat 5B, сообщает компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск планируется осуществить во временное окно, которое открывается в 22:58 18 декабря по времени Восточного побережья США, с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Космический аппарат массой 4,5 тонны предназначен для предоставления коммерческих услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета. Он будет выведен на геостационарную орбиту.

Turksat-5B станет пятым и самым мощным телекоммуникационным спутником в турецкой орбитальной группировке. Как и Turksat-5A, запущенный в январе текущего года, новый спутник связи относится к аппаратам пятого поколения. Он будет работать в Ka-диапазоне и обеспечит передачу данных со скоростью более 55 Гбит/с. Это даст возможность увеличить пропускную способность всей группировки турецких спутников в Ku-диапазоне в 15 раз.

Аппарат создан корпорацией Airbus Defence and Space. Он будет использоваться оператором спутниковой связи Turksat. Спутник охватит вещанием Турцию, Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северную и Восточную Африку. Срок его службы рассчитан на 15 лет.

Через примерно 9 минут после запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая используется для запусков уже в третий раз, должна совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas droneship, которая будет находится в Атлантике в 660 км от космодрома.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны будут выловить из воды две створки головного обтекателя ракеты, которые после отделения от нее будут спускаться на парашютах.