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23:50 18.12.2021

Мэр Лондона принял дополнительные меры в связи с распространением "омикрона"

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Мэр Лондона принял дополнительные меры в связи с распространением "омикрона"

Мэр Лондона Садик Хан в субботу объявил, что распространение в городе штамма COVID-19 "омикрон" следует квалифицировать как "значительное происшествие", из-за которого города сталкивается со сложностями.

"Сегодня я объявил о режиме "значительного происшествия" в ответ на быстрое распространение штамма "омикрон" в нашей столице. Эта мера поможет нам избежать перебоев в работе жизненно важных служб, а также - в вакцинации "бустерными" дозами", - написал он в твиттере.

Согласно подсчетам мэрии, в Лондоне за неделю зафиксировали уже свыше 65,5 тыс. случаев заражения "омикроном". При этом более 26 тыс. случаев выявлено за последние сутки. В результате этого, больницы, пожарная служба и другие важные службы в Лондоне стали сталкиваться с нехваткой персонала: заразившиеся коронавирусом сотрудники вынуждены оставаться на самоизоляции.

Считается, что штамм "омикрон" вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.

Теги: #коронавирус #лондон #британия
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