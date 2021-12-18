В Нидерландах введут локдаун до 14 января из-за нового штамма COVID-19 "омикрон"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19.

"Нидерланды с завтрашнего дня снова будут в состоянии "локдауна", - цитирует премьера Associated Press.

По его словам, такие меры необходимы из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон".

"На нас обрушивается пятая волна (пандемии - ИФ), вызванная "омикроном", - сказал Рютте.

Локдаун продлится до 14 января. Будут закрыты бары, рестораны и магазины, которые не торгуют необходимыми для жизни товарами, спортивные залы, парикмахерские, кинозалы и театры, парки аттракционов.

Кроме того, строго ограничиваются социальные контакты: нидерландцы могут одновременно принять не более двух посетителей, на открытом воздухе могут встретиться максимум четыре человека. В качестве исключения в дни западного Рождества 24, 25 и 26 декабря можно будет пригласить к себе до четырех гостей.

В Нидерландах более 70% населения полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции. В пятницу в стране выявили 15 тыс. новых случаев заражения.

Отмечается, что среди новых случаев заражения коронавирусом доля "омикрона" удваивается каждые два-три дня. В Амстердаме среди зараженных уже 25% приходится на новый штамм.

"Омикрон", как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям. Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против "омикрона", чем против его "предшественников".