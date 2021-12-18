В Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны

На Софийской площади в Киеве открыли главную елку страны, на торжество пришло много киевлян и гостей столицы.

Новогоднее дерево украшает более 20 000 игрушек – красного и золотого цвета, а над елкой сияет гирлянда в виде большого купола.

В нынешнем году тема главной праздничной локации посвящена Рождественской ночи. Рождественское действо воспроизведено по кругу в виде вертепа. Вокруг елки можно увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустроен каток.

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления пообещал, что в воскресенье, 19 декабря, на Софийской площади Святой Николай поздравит киевлян и гостей города.