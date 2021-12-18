События

19:06 18.12.2021

В Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны

1 мин читать
В Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны

На Софийской площади в Киеве открыли главную елку страны, на торжество пришло много киевлян и гостей столицы.

Новогоднее дерево украшает более 20 000 игрушек – красного и золотого цвета, а над елкой сияет гирлянда в виде большого купола.

В нынешнем году тема главной праздничной локации посвящена Рождественской ночи. Рождественское действо воспроизведено по кругу в виде вертепа. Вокруг елки можно увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустроен каток.

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления пообещал, что в воскресенье, 19 декабря, на Софийской площади Святой Николай поздравит киевлян и гостей города.

Теги: #киев #елка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:04 18.12.2021
В Киеве ожидается порывистый ветер и гололедица

В Киеве ожидается порывистый ветер и гололедица

19:34 17.12.2021
Киевсовет принял Экостратегию Киева до 2030 года

Киевсовет принял Экостратегию Киева до 2030 года

16:44 17.12.2021
Медгруппа "Адонис" внедрила систему knopkа в клинике на Подоле в Киеве

Медгруппа "Адонис" внедрила систему knopkа в клинике на Подоле в Киеве

14:49 17.12.2021
На северной окраине Киева открыт новый участок Большой Окружной дороги

На северной окраине Киева открыт новый участок Большой Окружной дороги

12:52 17.12.2021
Участники акции у Рады снова заблокировали части дороги на улице Грушевского, один протестующий задержан

Участники акции у Рады снова заблокировали части дороги на улице Грушевского, один протестующий задержан

18:25 16.12.2021
В Киеве мать задушила двухлетнюю дочь ремнем

В Киеве мать задушила двухлетнюю дочь ремнем

11:30 16.12.2021
Турецкая Bosphorus Development начнет строительство первого проекта в Киеве в начале 2022 года

Турецкая Bosphorus Development начнет строительство первого проекта в Киеве в начале 2022 года

10:36 16.12.2021
СБУ ликвидировала ячейку "ИГИЛ" в Киеве, среди участников - пять граждан РФ

СБУ ликвидировала ячейку "ИГИЛ" в Киеве, среди участников - пять граждан РФ

08:25 16.12.2021
На бульваре Шевченко в Киеве введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия

На бульваре Шевченко в Киеве введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия

15:30 15.12.2021
Прививок от COVID-19 в Киеве сделано более 3,3 млн, полный курс вакцинации прошли 1,65 млн киевлян

Прививок от COVID-19 в Киеве сделано более 3,3 млн, полный курс вакцинации прошли 1,65 млн киевлян

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий ООС ранен

Президент подписал "ресурсный" закон

Послы стран G7 ждут от украинской власти завершения конкурса на пост руководителя САП и конкурентного отбора нового директора НАБУ

В Украине выявлен первый случай заражения штаммом "Омикрон"

В Украине за сутки выявили 7 503 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 534 человека, 288 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина начнет строительство многоцелевых судов при поддержке Дании

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1942 аппаратов

Более 30 человек погибли на Филиппинах в результате удара тайфуна

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий ООС ранен

Зеленский подписал ряд законов, направленных на развитие экономики, культуры и защиту окружающей среды

Президент подписал "ресурсный" закон

Жителям Пекина советуют не покидать город в китайский новый год для предотвращения COVID-19 в преддверии Олимпиады

Порошенко обсудил с Вселенским патриархом дальнейшее развитие ПЦУ

Талибы возобновили выдачу паспортов в Афганистане

В Минске заявили о готовности разместить в Беларуси российское ядерное оружие в ответ на "угрозы со стороны НАТО"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА