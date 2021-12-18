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18:53 18.12.2021

Украина начнет строительство многоцелевых судов при поддержке Дании

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Украина начнет строительство многоцелевых судов при поддержке Дании

Украина и Дания договорились реализовать проект по строительству многоцелевых судов на украинских производственных мощностях.

18 декабря Министерство инфраструктуры Украины и Министерство обороны Королевства Дании подписали Меморандум по вопросам сотрудничества и развития морского потенциала Украины. Об этом МИУ сообщило на своей странице в Facebook.

Производство будет полностью локализовано на территории нашей страны, а более 50% от объема заказов будет выполнено украинскими предприятиями.

"Украина имеет большой потенциал для развития судостроения – это и доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, и сформированная портовая инфраструктура, и самое главное – имеющиеся судостроительные мощности. Будущие украино-датские суда будут строиться на заводе в Украине с использованием передового опыта проектирования наших датских партнеров, а также современного оборудования. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Данией, особенно в перспективных и высокотехнологичных проектах", – отметил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Проект будет реализован при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства (EKF). Суда будут проектироваться датскими компаниями в соответствии с требованиями заказчика.

Завершение первого судна MPV80 предполагается до 2024 года. Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовым специализированным оборудованием датских производителей.

Министерство инфраструктуры по поручению Президента Украиныначало программу восстановления украинских судо- и машиностроения. Ожидается, что мероприятия по стимулированию развития судостроения в Украине позволят увеличить на 50 тыс. количество рабочих мест в отрасли.

Теги: #корабли #украина #дания
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