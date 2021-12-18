События

18:25 18.12.2021

Более 30 человек погибли на Филиппинах в результате удара тайфуна

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Более 30 человек погибли на Филиппинах в результате удара тайфуна

Мощный тайфун "Рай", обрушившийся на Филиппины, унес жизни по меньшей мере 31 человека, сообщает Associated Press. Местные власти уточняют, что данные о погибших будут уточняться.

В эпицентре скорость ветра достигала 195 км/ч, при порывах до 270 км/ч.

Особые опасения вызывает филиппинский остров Сиаргао, который первым принял на себя удар стихии. Власти острова говорят, что он практически полностью разрушен, нанесенный ущерб оценивается в $400 млн.

Власти островной провинции Динагат говорят, что тайфун сравнял поселения с землей. Отмечается, что известно лишь о нескольких жертвах, но экстренные службы не исключают, что погибших окажется больше, так как пока нет связи со многими населенными пунктами. Власти провинции просят срочно выделить продовольствие и медикаменты. Из-за разрушений некоторые больницы островной провинции не могут открыться и принять пострадавших.

Кроме того, было нарушено пассажирского и грузовое сообщение островов с другими частями Филиппин: Динагат остается практически в полной изоляции.

Теги: #жертвы #филиппины #тайфун
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