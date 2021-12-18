Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий ООС ранен

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 4 раза с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе населенного пункта Широкино наемники применили беспилотный летательный апарат, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17.

В направлении Пивденного оккупанты трижды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

В районе Водяного и Троицкого велись обстрелы из минометов калибра 82 мм.

Под Новозвановкой наемники вели огонь из гранатометов различных систем.

В результате обстрелов один военнослужащий ОС получил ранение. Он находится в медицинском учреждении, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.