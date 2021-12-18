Зеленский подписал ряд законов, направленных на развитие экономики, культуры и защиту окружающей среды

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, которые будут способствовать усилению конкурентных условий и прозрачности рынка, будут стимулировать развитие культурной сферы, упростят получение украинского гражданства военными, которые защищали Украины, и поспособствуют сохранению окружающей среды, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, президент подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины отдельными категориями лиц" № 1941-ІХ, принятый 14 декабря.

Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения.

Кроме того, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания лиц на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе, а также оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих его специальный статус" № 1916-ІХ, который народные депутаты приняли 30 ноября.

Документ регулирует механизм внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан на оккупированных территориях, а также позволяет определить места оформления документов.

Также был подписан закон "О ратификации Нагойского протокола о доступе к генетическим ресурсам и справедливом и равноправном распределении выгод от их использования в Конвенцию о биологическом разнообразии" № 1926-ІХ. Цель протокола – предоставление надлежащего доступа к генетическому ресурсу и передаче соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также содействие сохранению биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонентов. Реализация документа поможет в сохранении природных ресурсов, повышении инвестиционной привлекательности и улучшении имиджа государства, для которого вопрос сохранения окружающей среды является одним из приоритетных.

Как сообщалось, президент также подписал "ресурсный" закон, закон о спецусловиях налогообложения резидентов "Дия City" и закон о ратификации Соглашения с Евросоюзом об участии Украины в программе "Креативная Европа".