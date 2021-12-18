События

16:45 18.12.2021

Зеленский подписал ряд законов, направленных на развитие экономики, культуры и защиту окружающей среды

2 мин читать
Зеленский подписал ряд законов, направленных на развитие экономики, культуры и защиту окружающей среды

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, которые будут способствовать усилению конкурентных условий и прозрачности рынка, будут стимулировать развитие культурной сферы, упростят получение украинского гражданства военными, которые защищали Украины, и поспособствуют сохранению окружающей среды, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, президент подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины отдельными категориями лиц" № 1941-ІХ, принятый 14 декабря.

Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения.

Кроме того, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания лиц на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе, а также оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих его специальный статус" № 1916-ІХ, который народные депутаты приняли 30 ноября.

Документ регулирует механизм внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан на оккупированных территориях, а также позволяет определить места оформления документов.

Также был подписан закон "О ратификации Нагойского протокола о доступе к генетическим ресурсам и справедливом и равноправном распределении выгод от их использования в Конвенцию о биологическом разнообразии" № 1926-ІХ. Цель протокола – предоставление надлежащего доступа к генетическому ресурсу и передаче соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также содействие сохранению биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонентов. Реализация документа поможет в сохранении природных ресурсов, повышении инвестиционной привлекательности и улучшении имиджа государства, для которого вопрос сохранения окружающей среды является одним из приоритетных.

Как сообщалось, президент также подписал "ресурсный" закон, закон о спецусловиях налогообложения резидентов "Дия City" и закон о ратификации Соглашения с Евросоюзом об участии Украины в программе "Креативная Европа".

Теги: #законы #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:45 18.12.2021
Зеленский подписал закон о спецусловиях налогообложения резидентов "Дия City"

Зеленский подписал закон о спецусловиях налогообложения резидентов "Дия City"

11:16 18.12.2021
Зеленский поддержал ратификацию Соглашения с ЕС об участии Украины в программе "Креативная Европа"

Зеленский поддержал ратификацию Соглашения с ЕС об участии Украины в программе "Креативная Европа"

11:02 18.12.2021
Зеленский 20 декабря встретится с президентами Польши и Литвы, а 21-го примет участие в конференции дипломатов

Зеленский 20 декабря встретится с президентами Польши и Литвы, а 21-го примет участие в конференции дипломатов

21:40 17.12.2021
В "Евросолидарности" заявили, что вместо объединения страны перед угрозами Зеленский преследует Порошенко

В "Евросолидарности" заявили, что вместо объединения страны перед угрозами Зеленский преследует Порошенко

17:53 17.12.2021
Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и ситуацию на Донбассе

Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и ситуацию на Донбассе

16:48 17.12.2021
Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

11:04 17.12.2021
Зеленский поблагодарил страны ЕС и совет НАТО за поддержку Украины в противодействии эскалации со стороны РФ

Зеленский поблагодарил страны ЕС и совет НАТО за поддержку Украины в противодействии эскалации со стороны РФ

10:57 17.12.2021
Зеленский собирает украинских дипломатов 21-22 декабря в Карпатах

Зеленский собирает украинских дипломатов 21-22 декабря в Карпатах

12:57 16.12.2021
В существовании конфликта между Кличко и Зеленским убеждены 62% киевлян – опрос "Рейтинга"

В существовании конфликта между Кличко и Зеленским убеждены 62% киевлян – опрос "Рейтинга"

12:07 16.12.2021
НАТО не должно Украине ничего, но Украина будет форпостом в случае полномасштабной войны с РФ – Зеленский

НАТО не должно Украине ничего, но Украина будет форпостом в случае полномасштабной войны с РФ – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент подписал "ресурсный" закон

Послы стран G7 ждут от украинской власти завершения конкурса на пост руководителя САП и конкурентного отбора нового директора НАБУ

В Украине выявлен первый случай заражения штаммом "Омикрон"

В Украине за сутки выявили 7 503 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 534 человека, 288 умерло

НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по модели ISO

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент подписал "ресурсный" закон

Жителям Пекина советуют не покидать город в китайский новый год для предотвращения COVID-19 в преддверии Олимпиады

Порошенко обсудил с Вселенским патриархом дальнейшее развитие ПЦУ

Талибы возобновили выдачу паспортов в Афганистане

В Киеве ожидается порывистый ветер и гололедица

В Минске заявили о готовности разместить в Беларуси российское ядерное оружие в ответ на "угрозы со стороны НАТО"

Турция поставила Киргизии ударные беспилотники Bayraktar

Кулеба: Благодаря активной дипломатии Украина сдержала российскую эскалацию весной и мобилизовала партнеров осенью

Индия провела успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд

В Египте выявили первые заражения штаммом "омикрон"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА