События

16:20 18.12.2021

Президент подписал "ресурсный" закон

2 мин читать
Президент подписал "ресурсный" закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект №5600), сообщает пресс-служба главы государства.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" № 1914-ІХ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения. В частности, предусмотрена индексация ставок некоторых налогов, изменение подходов к обложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа.

Кроме того, документ предусматривает повышение отдельных ставок экологического налога, введение минимального налогового обязательства как налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения, за исключением, участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС.

Также предусмотрено установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенесение отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет.

Закон также содержит нормы по урегулированию проблемных вопросов налогообложения и обеспечению поддержки бизнеса.

Ведущие бизнес-ассоциации выступали против принятия этого закона, а после его голосования в Раде просили президента применить к нему право вето.

Как сообщалось, народные депутаты приняли "ресурсный" законопроект №5600 во втором чтении 30 ноября.

Верховная Рада рассмотрела и отклонила проекты постановлений об отмене своего решения от 30 ноября 2021 года о принятии в целом правительственного законопроекта. 14 декабря нардепы рассмотрели и отклонили постановления об отмене решения о принятии в целом законопроекта №5600.

Теги: #подписание #ресурсный_закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:05 17.12.2021
Зеленский подписал закон о военных капелланах

Зеленский подписал закон о военных капелланах

20:36 10.12.2021
Зеленский подписал закон о госбюджете-2022

Зеленский подписал закон о госбюджете-2022

10:44 10.12.2021
Стефанчук подписал закон о госбюджете-2022

Стефанчук подписал закон о госбюджете-2022

20:29 08.12.2021
Украина и Хорватия подписали пять совместных документов - Шмыгаль

Украина и Хорватия подписали пять совместных документов - Шмыгаль

22:16 18.10.2021
Еще три страны ЕС в ближайшее время задекларируют европейскую перспективу Украины - Зеленский

Еще три страны ЕС в ближайшее время задекларируют европейскую перспективу Украины - Зеленский

05:08 01.10.2021
Байден подписал временный бюджет на 2022 финансовый год - Белый дом

Байден подписал временный бюджет на 2022 финансовый год - Белый дом

13:33 22.03.2021
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

08:41 15.02.2021
Украина и ОАЭ подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд США

Украина и ОАЭ подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд США

07:53 19.12.2020
Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом – СМИ

Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом – СМИ

20:39 09.12.2020
Зеленский подписал закон, регулирующий организацию подготовки специалистов для Нацполиции

Зеленский подписал закон, регулирующий организацию подготовки специалистов для Нацполиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы стран G7 ждут от украинской власти завершения конкурса на пост руководителя САП и конкурентного отбора нового директора НАБУ

В Украине выявлен первый случай заражения штаммом "Омикрон"

В Украине за сутки выявили 7 503 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 534 человека, 288 умерло

НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по модели ISO

ГБР: Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал ряд законов, направленных на развитие экономики, культуры и защиту окружающей среды

Жителям Пекина советуют не покидать город в китайский новый год для предотвращения COVID-19 в преддверии Олимпиады

Порошенко обсудил с Вселенским патриархом дальнейшее развитие ПЦУ

Талибы возобновили выдачу паспортов в Афганистане

В Киеве ожидается порывистый ветер и гололедица

В Минске заявили о готовности разместить в Беларуси российское ядерное оружие в ответ на "угрозы со стороны НАТО"

Турция поставила Киргизии ударные беспилотники Bayraktar

Кулеба: Благодаря активной дипломатии Украина сдержала российскую эскалацию весной и мобилизовала партнеров осенью

Индия провела успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд

В Египте выявили первые заражения штаммом "омикрон"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА