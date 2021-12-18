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16:06 18.12.2021

Жителям Пекина советуют не покидать город в китайский новый год для предотвращения COVID-19 в преддверии Олимпиады

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Жителям Пекина советуют не покидать город в китайский новый год для предотвращения COVID-19 в преддверии Олимпиады

Власти Пекина в субботу заявили, что рекомендуют жителям не выезжать за пределы города во время праздников по случаю китайского нового года в рамках усилий по предотвращению вспышки COVID-19 на зимних Олимпийских играх, сообщают западные СМИ.

По их данным, как говорится в заявлении пекинских властей, они "стремятся обеспечить нулевой уровень местной заболеваемости, успешное проведение зимних Олимпийских игр и зимних Паралимпийских игр, а также радостные, мирные и спокойные выходные для населения".

В документе отмечается, что помимо этого Пекин призовет жителей провести онлайн некоторые праздничные встречи.

По китайскому календарю Новый год наступит 1 февраля 2022 года. Официальные праздники и выходные в стране - с 31 января по 6 февраля 2022 года. Однако фактически многие компании и учреждения отдыхают в эти праздники на несколько дней дольше. Таким образом, начало Олимпиады 4 февраля 2022 года приходится как раз на разгар новогодних выходных.

Как сообщает пресса, в китайской государственной железнодорожной компании заявили, что ожидают "довольно большого" по сравнению с 2021 годом увеличения числа пассажиров поездов в течение 40-дневного сезона праздников в связи с новогодними праздниками по лунному календарю. Это, по данным компании, усложнит работу по предотвращению распространения COVID-19.

Несмотря на то, что жители Китая официально отдыхают всего несколько дней, период "новогодней миграции" китайцев по стране длится 40 дней - он наступает за 15 дней до новогодней ночи и завершается через 25 дней после нее.

Как отмечается, до пандемии сезон длинных праздников часто описывали как самую крупную ежегодную миграцию в мире, поскольку в родные города возвращались сотни миллионов китайских рабочих мигрантов.

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Лян Ваньнянь заявил, что местные органы власти должны уравновешивать потребность людей в воссоединении со своими семьями с контролем распространения коронавируса. При этом он отметил, что в Пекине и в районах с более высоким риском заражения вирусом необходимо ввести более строгие правила.

СМИ отмечают, что в Китае по сравнению с другими странами мира выявляют небольшое число случаев коронавируса. Так, ежесуточные случаи заражения в стране составляют менее ста.

Всего в материковом Китае за время пандемии зафиксировали около 100,2 тыс. заражений коронавирусом, более 4,6 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксировали более 93,9 тыс. случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

Теги: #covid_19 #пекин #новый_год
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