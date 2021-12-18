В Киеве ожидается порывистый ветер и гололедица

В воскресенье, 19 декабря, в украинской столице ожидается порывистый ветер, а на дорогах гололедица, в связи с чем в городе был объявлен І (желтый) уровень опасности, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в субботу.

"19 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В КГГА рекомендуют киевлянам во время сильного ветра плотно закрыть окна в домах, а во время нахождения на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае же сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии, избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме того, горожан призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.