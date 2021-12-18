Кулеба: Благодаря активной дипломатии Украина сдержала российскую эскалацию весной и мобилизовала партнеров осенью

Благодаря активной дипломатической деятельности Украины удалось заручиться поддержкой международных партнеров и сдержать российскую эскалацию весной, а также инициировать воплощение комплексного пакета сдерживания РФ осенью 2021 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Активная дипломатическая деятельность президента Украины Владимира Зеленского и Министерства иностранных дел позволила снизить напряжение во время российской эскалации весной. В настоящее время благодаря этой дипломатической работе нам удалось консолидировать мировую коалицию в поддержку Украины, а главное – инициировать в ноябре работу над воплощением комплексного пакета сдерживания России, основные параметры которого мы сформировали и предложили партнерам. Этот пакет включает политическую поддержку Украины и поддержку в сфере безопасности, разработку жестких санкций против государства-агрессора на случай дальнейшей эскалации", - отметил министр на брифинге 17 декабря, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Он также напомнил, что в течение 2021 года Москва прибегла к двум угрожающим и беспрецедентно масштабным эскалациям: стягивание войск весной и новые угрозы вторжения осенью, которые продолжаются по сей день.

“Министерство иностранных дел как весной, так и сейчас работает в усиленном антикризисном режиме. МИД Украины находится в постоянном контакте с союзниками и партнерами для сдерживания агрессивных действий РФ. Все это дипломатия ради мира", – заметил министр.

Кулеба напомнил, что 15-16 декабря президент Украины нанес визит в Брюссель, где провел переговоры с руководителями ЕС и НАТО.

"Мы видим конкретные результаты этих переговоров. Европейский Совет и Североатлантический совет НАТО четко предупредили, что любая агрессия России против Украины будет иметь для нее неподъемную цену. НАТО подчеркивает, что вопрос отношений Украины с Альянсом – это вопрос наших двусторонних отношений и никто не будет в них вмешиваться", – отметил министр.