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12:13 18.12.2021

Очередное испытание гиперзвуковой ракеты в США окончилось неудачей

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Очередное испытание гиперзвуковой ракеты в США окончилось неудачей

Очередное, уже третье в этом году испытание прототипа американской гиперзвуковой ракеты AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) прошло неудачно, сообщает издание The Drive, ссылаясь на руководителя программы вооружений ВВС США бригадного генерала Хита Коллинза.

По имеющимся данным, испытание проводилось 15 декабря. Прототип ракеты AGM-183A (ARRW) не отделился от стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, с которого она должна была стартовать. Причины пока не установлены.

Это уже третья подряд неудачная попытка испытания американской гиперзвуковой ракеты, первое из которых было проведено в апреле.

"15 декабря 2021 года ВВС США предприняли попытку провести летное испытания носителя гиперзвукового оружия воздушного базирования AGM-183A (ARRW) с самолета B-52H Stratofortress", - сообщил Коллинз в заявлении, переданном изданию.

"Последовательность запуска была прервана перед пуском из-за неизвестной проблемы. Ракета вернется на завод, и немедленно начнется анализ телеметрии и бортовых данных. Программа будет стремиться возобновить летные испытания как можно скорее", - сказал генерал.

 

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Теги: #ракета #agm183 #испытание
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