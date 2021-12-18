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11:41 18.12.2021

Польша изменила правила въезда для граждан стран, не входящих в Евросоюз

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Польша изменила правила въезда для граждан стран, не входящих в Евросоюз

Совет министров Польши в пятницу, 17 декабря, принял изменения в порядке пропуска граждан, которые прибывают в Польшу из стран, не входящих в Европейский Союз, в том числе из Украины, сообщает Государственная пограничная служба Украины в соцсети Facebook.

"В частности, дополнена категория лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования. К ним относятся: дети до 5 лет; лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводящие экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц; граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажей морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях)", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, с 15 декабря 2021 года вступили в силу изменения по пересечению границы для граждан, прибывающих в Польшу из-за пределов ЕС. При пересечении границы граждане должны предоставить представителям Пограничной службы Польши, кроме сертификата о вакцинации, результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда этот тест был сделано.

Это требование не касается учащихся, обучающихся на территории Польши или в соседней стране и сопровождающих их опекунов, а также детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

Теги: #условия #польша #въезд
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