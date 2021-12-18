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11:30 18.12.2021

Количество выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 274 млн

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Количество выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 274 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире по состоянию на утро субботы возросло до 274 млн 28 тыс. 428, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 362 тыс. 720 человек.

США, Индия и Бразилия по-прежнему лидируют по случаям заражения COVID-19. Это единственные страны, где число выявленных случаев коронавируса превышает 20 млн.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 51 млн 610 тыс. 281 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составляет 826 тыс. 719.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 733 тыс. 194. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 477 тыс. 158.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 млн 209 тыс. 20 человек, из них скончались 617 тыс. 647.

Worldometer сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 688. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 476 человек, в Индии - 341, а в Бразилии - 2 тыс. 876.

Теги: #covid_19 #мир
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