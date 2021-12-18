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11:16 18.12.2021

Зеленский поддержал ратификацию Соглашения с ЕС об участии Украины в программе "Креативная Европа"

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Зеленский поддержал ратификацию Соглашения с ЕС об участии Украины в программе "Креативная Европа"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе "Креативная Европа" (2021 – 2027)" № 1963-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 декабря 2021 года.

"Украина принимает участие в упомянутой программе Европейского Союза с 2016 года, результатом чего является 38 международных проектов с участием украинских организаций в сотрудничестве со 117 партнерскими институтами из 29 стран Европы. Стратегия внешнеполитической деятельности Украины предусматривает продолжение активного сотрудничества с ЕС в научной, образовательной и культурной сферах, в частности, путем участия в программе Евросоюза "Креативная Европа" и т.д.", - сообщает пресс-служба главы государства.

Присоединение к программе потребует от Украины уплаты финансового взноса, который состоит из взноса на операционную деятельность и сбора за участие и имеет форму ежегодной оплаты. Определение финансового вклада базируется на динамической формуле, учитывающей соотношение ВВП Украины в рыночных ценах к ВВП ЕС в рыночных ценах. По предварительным расчетам Европейского Союза, финансовый взнос нашей страны, в том числе в 2022 году, может составить 883 тыс. евро. Уплата будет обеспечиваться за счет ассигнований, предусмотренных Министерству культуры и информационной политики в государственном бюджете.

"Продолжение участия нашей страны в программе ЕС "Креативная Европа" до 2027 года будет способствовать реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе через активное сотрудничество в области культуры", - отмечается в сообщении.

Участие Украины в одной из крупнейших программ Европейского Союза культурно-гуманитарного направления обеспечивает дополнительные стимулы и возможности для развития культуры и креативных индустрий и создает основу для привлечения Украины к общеевропейским культурным процессам.

Соглашение между Украиной и Евросоюзом об участии Украины в программе "Креативная Европа" было заключено 12 октября 2021 года в Киеве.

Теги: #ратификация #зеленский #европа
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