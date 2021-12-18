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11:02 18.12.2021

Зеленский 20 декабря встретится с президентами Польши и Литвы, а 21-го примет участие в конференции дипломатов

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Зеленский 20 декабря встретится с президентами Польши и Литвы, а 21-го примет участие в конференции дипломатов

В понедельник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой, после чего главы государств встретятся с представителями СМИ.

Ожидаемое начало встречи с журналистами – 12:45. Место проведения: резиденция "Синегора", с. Гута, Ивано-Франковская область.

Во вторник, 21 декабря, Зеленский примет участие в конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Начало мероприятия – в 11:00. Место проведения: резиденция "Синегора".

Теги: #зеленский #мероприятия
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