Зеленский 20 декабря встретится с президентами Польши и Литвы, а 21-го примет участие в конференции дипломатов

В понедельник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой, после чего главы государств встретятся с представителями СМИ.

Ожидаемое начало встречи с журналистами – 12:45. Место проведения: резиденция "Синегора", с. Гута, Ивано-Франковская область.

Во вторник, 21 декабря, Зеленский примет участие в конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Начало мероприятия – в 11:00. Место проведения: резиденция "Синегора".