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08:51 18.12.2021

Суд в США восстановил правило обязательной вакцинации определенной категории населения

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Суд в США восстановил правило обязательной вакцинации определенной категории населения

 

Апелляционный суд США в пятницу восстановил требование администрации об обязательной вакцинации или тестирования на COVID-19 работников крупных предприятий, сообщают СМИ.

Апелляционный суд 6-го округа США в Цинциннати (штат Огайо) своим решением отменил ноябрьский судебный запрет, который блокировал постановление Управления по охране труда и гигиене труда (OSHA), которое распространялось на предприятия с численностью работников 100 и более человек, говорится в сообщениях.

"Нецелесообразно пересматривать это решение Управления, учитывая существенные доказательства, в том числе множество научных исследований, на которые оно опиралось", - подчеркнул суд.

В связи с этим решением генеральный прокурор Южной Каролины Алан Уилсон написал в твиттере: "Хотя мы разочарованы решением суда, мы будем продолжать бороться с незаконным мандатом в Верховном суде. Мы уверены, что действие мандата может быть прекращено", отметили СМИ.

Они сообщают, что в течение нескольких часов после вынесения постановления апелляционного суда в Верховный суд было подано по меньшей мере три петиции с просьбой немедленно заблокировать мандат.

Теги: #сша #вакцинация #суд #мандат
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