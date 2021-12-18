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08:19 18.12.2021

В Украине за сутки выявили 7 503 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 534 человека, 288 умерло

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В Украине за сутки выявили 7 503 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 534 человека, 288 умерло

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 7 503 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 18 534 человека, 288 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 17 декабря в Украине: зафиксировано 7 503 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 674, медработников – 154); 136 962 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы – 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 018 человек; летальных случаев  – 288; выздоровело – 18 534 человека", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 17 декабря выявили 8 899 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 декабря выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, 15 декабря за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 декабря за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания СOVID-19, 13 декабря за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 11 декабря за сутки выявили 10 133 новых случая заболевания СOVID-19, 10 декабря за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 декабря выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 декабря за сутки выявили 9 371 новый случай заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 604 549 человек; выздоровело – 3 324 999 человек; летальных случаев  – 92 929.

С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека. В общей сложности проведено 27 274 636 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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