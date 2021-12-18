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07:56 18.12.2021

США считают, что итоги завершившегося раунда венских переговоров по СВПД были недостаточно успешными

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США считают, что итоги завершившегося раунда венских переговоров по СВПД были недостаточно успешными

На завершившемся накануне в Вене очередном раунде переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана были достигнуты некоторые результаты, но они недостаточны, заявил представитель Госдепартамента США.

Он сказал журналистам на брифинге, что раунд был "лучше, чем мог бы быть", но "хуже, чем должен был быть".

По его словам, был достигнут "некоторый скромный прогресс" по пунктам повестки дня, касающимся ядерной деятельности Ирана, и это позволит продолжить их обсуждение.

Вместе с тем, он сказал: "Учитывая, что мы не достигли ясности по другим вопросам... предстоит еще много работы".

"Время уходит", - предупредил он, добавив, затягивание достижения договоренностей может привести к тому, что сделка по иранской ядерной программе может "превратиться в труп, который невозможно оживить".

Дипломат заявил, что возобновление переговоров уже в нынешнем году вполне возможно.

Представители на переговорах "евротройки" - Франции, Германии и Британии - после завершения раунда переговоров завили, что, хотя на последнем раунде и был достигнут некоторый "технический прогресс", но потеря времени недопустима.

"Мы быстро приближаемся к концу этих переговоров", - отметили они и заявили, что пауза, запрошенная Ираном, "разочаровывает".

Глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Али Багери написал в твиттере: "На этой неделе мы добились значительного прогресса", и отметил, что переговоры "продолжатся после паузы в несколько дней".

Теги: #сша #переговоры #свпд #иран
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