События

07:36 18.12.2021

Представитель Пентагона заявил, что не располагает сведениями о возможном наращивании войск НАТО в Восточной Европе

1 мин читать
Представитель Пентагона заявил, что не располагает сведениями о возможном наращивании войск НАТО в Восточной Европе

Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби не ответил на вопрос о возможном наращивании войск США и НАТО на "восточном фланге" альянса в связи с ситуацией вокруг Украины, сославшись на отсутствие у него информации по данному вопросу.

"У меня нет сведений, касающихся новой ротации и развертывания, о которых я мог бы сказать, имея в виду наших союзников по НАТО. Мы располагаем значительным потенциалом в этом регионе. Часть его находится на постоянной основе, часть - на ротационной", - сказал он на брифинге в Пентагоне.

В то же время он напомнил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее сказал, что в случае российского вторжения в Украину и при условии, что "некоторые из наших союзников по НАТО попросят о дополнительных возможностях или ротации, мы будем настроены на то, чтобы положительно рассмотреть это".

"Но сегодня у меня нет сведений о таких просьбах и каких-либо перемещениях, чтобы говорить о них", - заявил Кирби.

В то же время он сообщил, что в Пентагоне "продолжают следить за ситуацией в России и в Украине".

"Но мы не видели никаких существенных изменений в расположении российских войск, расположенных вокруг украинской границы. Они все еще там в большом количестве", - заявил представитель Минобороны США.

Теги: #сша #европа #размещение #войска
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:51 18.12.2021
Суд в США восстановил правило обязательной вакцинации определенной категории населения

Суд в США восстановил правило обязательной вакцинации определенной категории населения

07:56 18.12.2021
США считают, что итоги завершившегося раунда венских переговоров по СВПД были недостаточно успешными

США считают, что итоги завершившегося раунда венских переговоров по СВПД были недостаточно успешными

06:30 18.12.2021
Ракета компании SpaceX в субботу стартует на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Ракета компании SpaceX в субботу стартует на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

01:03 18.12.2021
Пентагон пока не видит изменений на российско-украинской границе

Пентагон пока не видит изменений на российско-украинской границе

00:03 18.12.2021
США следует использовать с РФ дипломатию и сдерживание для снижения напряженности вокруг Украины - советник по нацбезопасности

США следует использовать с РФ дипломатию и сдерживание для снижения напряженности вокруг Украины - советник по нацбезопасности

22:24 17.12.2021
США готовы на диалог с РФ на площадках НАТО, ОБСЕ

США готовы на диалог с РФ на площадках НАТО, ОБСЕ

16:06 17.12.2021
Вашингтон видел предложения РФ о гарантиях безопасности, обсуждает их с НАТО - Псаки

Вашингтон видел предложения РФ о гарантиях безопасности, обсуждает их с НАТО - Псаки

15:34 17.12.2021
Новый фильм "Человек-паук" установил рекорд декабря по сборам в первый день в кинотеатрах AMC

Новый фильм "Человек-паук" установил рекорд декабря по сборам в первый день в кинотеатрах AMC

10:50 17.12.2021
Проект бюджета США на 2022 год предусматривает помощь Украине на $756 млн - глава МИД

Проект бюджета США на 2022 год предусматривает помощь Украине на $756 млн - глава МИД

09:51 17.12.2021
Полиция получила ордер на исследование телефона американского актера Алека Болдуина

Полиция получила ордер на исследование телефона американского актера Алека Болдуина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 7 503 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 534 человека, 288 умерло

НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по модели ISO

ГБР: Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове

В понедельник прокурор в суде по МН17 начнет оглашать обвинительное заключение

Суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля из Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Херсоне двое мужчин задержаны за подрыв гранаты в местном парке

В Украине за сутки выявили 7 503 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 534 человека, 288 умерло

За минувшие сутки зафиксировано 4 нарушения режима тишины на Донбассе

18 декабря: Какой сегодня праздник

В Краматорске вследствие пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи

Президент и премьер Франции отменили международные визиты из-за распространения штамма коронавируса "омикрон"

ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM

Во Львовской области погиб шахтер из-за обвала породы

Порошенко отправился в Турцию и Польшу на дипломатическое турне, заявили в "Евросолидарности"

Машовец обсудил с государственным секретарем МИД Германии пути улучшения ситуации безопасности на востоке и у границ Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА