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07:13 18.12.2021

За минувшие сутки зафиксировано 4 нарушения режима тишины на Донбассе

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За минувшие сутки зафиксировано 4 нарушения режима тишины на Донбассе

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил утром в субботу.

В частности, в направлении Майского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Новотошковского враг совершил обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. В сторону Новолуганского российские наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"По состоянию на 7 часов утра, 18 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка
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