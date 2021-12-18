За минувшие сутки зафиксировано 4 нарушения режима тишины на Донбассе

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил утром в субботу.

В частности, в направлении Майского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Новотошковского враг совершил обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. В сторону Новолуганского российские наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"По состоянию на 7 часов утра, 18 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.