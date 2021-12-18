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06:30 18.12.2021

Ракета компании SpaceX в субботу стартует на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

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Ракета компании SpaceX в субботу стартует на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу стартует на орбиту с очередной партией из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-раработчик.

Запуск планируется осуществить в 04:24 по времени Восточного побережья США (в 11:24 по Киеву) со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Запасной датой для старта является воскресенье.

Это будет уже 34-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 18-й в текущем году. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 3 декабря.

Интернет-спутники Starlink весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX, которая уже насчитывает 1890 космических аппаратов. По имеющимся данным, из них 1729 спутников являются действующими. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через 15,5 минут после запуска 52 спутника отделятся от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая используется для запусков уже в 11-й раз, примерно через девять минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находится в Тихом океане в 645 км от стартовой площадки на базе Ванденберг.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должно выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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