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05:18 18.12.2021

В Краматорске вследствие пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи

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В Краматорске вследствие пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи

Вследствие пожара в гараже Центральной областной диспетчерской скорой медицинской помощи в Краматорске повреждено 10 автомобилей скорой помощи, сообщило Краматорское районное управление Донецкой области.

"17 декабря около 09.00 в дежурную часть Краматорского РУП поступило сообщение от работника ГСЧС о возгорании в гараже Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске. На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Краматорского РУП ГУНП в Донецкой области. Все работники станции были эвакуированы", - указано в сообщении.

Предварительно установлено, что в результате пожара повреждены 10 автомобилей скорой помощи. В настоящее время устанавливается причина его возникновения.

Теги: #скорые #пожар
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