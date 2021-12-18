Президент и премьер Франции отменили международные визиты из-за распространения штамма коронавируса "омикрон"

Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за кризиса COVID-19 отменил в пятницу свою поездку в Мали, где были запланированы его встреча с временным президентом этой африканской страны и празднование западного Рождества с французскими военнослужащими, сообщил Елисейский дворец.

"Это решение было принято ради согласованности между объявленными на национальном уровне мерами и международной повесткой президента, а также ради того, чтобы не подвергать риску заражения (в ходе мероприятий - ИФ) наш военный контингент в период ухудшения санитарной ситуации в метрополии", - пояснила президентская канцелярия.

Французские СМИ уточняют, что это объявление об отмене было сделано после совещания совета санитарной безопасности относительно новых защитных мер в связи с мощной пятой волной COVID-19 и распространением варианта коронавируса "омикрон".

В пятницу после своего выступления о мерах против пятой волны пандемии премьер-министр Жан Кастекс также отменил по тем же причинам свой визит в Иорданию, намеченный на 31 декабря - 1 января для посещения французских военных.

Ранее сообщалось о заявлении Кастекса, что вариант "омикрон", который распространяется активнее "дельты", начнет преобладать в стране с начала 2022 года.

Кастекс посоветовал жителям Франции в период грядущих праздников не собираться большими компаниями и призвал людей отнестись к этому ответственно.

Также он запретил проведение концертов и запуск фейерверков вечером 31 декабря.

В четверг Франция ограничила въезд людей из Великобритании, чтобы остановить распространение нового штамма COVID-19 "омикрон".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии во Франции было диагностировано свыше 8,4 млн заражений, более 121 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 7,4 млн человек выздоровели.