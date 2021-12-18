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03:09 18.12.2021

ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM

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ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM

Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на чрезвычайное использование вакцины против коронавируса CovavaxTM, изготовленной индийским Институтом сыворотки по лицензии американской компании Novavax, сообщает в пятницу Associated Press.

Ожидается, что вакцина будет одобрена рядом стран, которые пускают только привитых против коронавируса путешественников.

Одно из преимуществ препарата - более простые условия хранения. Для прохождения полного этапа вакцинации необходимо сделать две дозы вакцины.

Пока остается открытым вопрос, насколько вакцина может помочь в борьбе с новым штаммом "омикрон".

Ожидается, что эта вакцина поможет увеличить уровень вакцинации в странах с низким уровнем дохода - она будет применяться в том числе в рамках программы ВОЗ - COVAX.

CovavaxTM стала девятой вакциной против COVID-19, одобренной ВОЗ.

Теги: #коронавирус #воз #вакцина #одобрение
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