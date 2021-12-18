Во Львовской области погиб шахтер из-за обвала породы

Во Львовской области на шахте "Надия" погиб шахтер из-за обвала породы, сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

"Из шахты "Надия"(Львовщина) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения. На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы. На место чрезвычайного происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы. По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк скончался", - указано в посте.