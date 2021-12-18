События

02:09 18.12.2021

Во Львовской области погиб шахтер из-за обвала породы

1 мин читать
Во Львовской области погиб шахтер из-за обвала породы

Во Львовской области на шахте "Надия" погиб шахтер из-за обвала породы, сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

"Из шахты "Надия"(Львовщина) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения. На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы. На место чрезвычайного происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы. По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк скончался", - указано в посте.

Теги: #смерть #шахтер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:36 13.12.2021
Великобритания зафиксировала первый случай смерти человека от заражения "омикроном"

Великобритания зафиксировала первый случай смерти человека от заражения "омикроном"

15:16 07.12.2021
Спасатели нашли тело мужчины, который потерялся в горах на Закарпатье 4 декабря - ГСЧС

Спасатели нашли тело мужчины, который потерялся в горах на Закарпатье 4 декабря - ГСЧС

21:11 05.12.2021
Пострадавший во время аварии работник Бурштынской ТЭС скончался в реанимации

Пострадавший во время аварии работник Бурштынской ТЭС скончался в реанимации

12:39 03.12.2021
Директор львовского Дома ученых скончался в здании горсовета

Директор львовского Дома ученых скончался в здании горсовета

09:30 03.12.2021
На шахте в Кривом Роге погиб горняк - Волынец

На шахте в Кривом Роге погиб горняк - Волынец

15:54 27.11.2021
Скончалась бывшая и.о. министра образования Любомира Мандзий – мэр Львова

Скончалась бывшая и.о. министра образования Любомира Мандзий – мэр Львова

00:08 25.11.2021
"Шахтер" проиграл итальянскому "Интеру" в Лиге чемпионов

"Шахтер" проиграл итальянскому "Интеру" в Лиге чемпионов

15:26 24.11.2021
Тяжелый пациент медцентра "Добробут" после смерти дал шанс на спасение жизней трех человек

Тяжелый пациент медцентра "Добробут" после смерти дал шанс на спасение жизней трех человек

13:08 23.11.2021
Умер бывший узник нацистских концлагерей Игорь Малицкий

Умер бывший узник нацистских концлагерей Игорь Малицкий

18:45 22.11.2021
В Госстате назвали главные причины смерти украинцев

В Госстате назвали главные причины смерти украинцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по модели ISO

ГБР: Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове

В понедельник прокурор в суде по МН17 начнет оглашать обвинительное заключение

Суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля из Донбасса

В Киевской области во время конвоирования подсудимый напал на правоохранителей и сбежал, его поймали спустя несколько часов

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM

Пентагон пока не видит изменений на российско-украинской границе

США следует использовать с РФ дипломатию и сдерживание для снижения напряженности вокруг Украины - советник по нацбезопасности

Порошенко отправился в Турцию и Польшу на дипломатическое турне, заявили в "Евросолидарности"

США готовы на диалог с РФ на площадках НАТО, ОБСЕ

Машовец обсудил с государственным секретарем МИД Германии пути улучшения ситуации безопасности на востоке и у границ Украины

В "Евросолидарности" заявили, что вместо объединения страны перед угрозами Зеленский преследует Порошенко

Зеленский с супругой приняли участие в открытии праздничного городка возле Офиса президента

На заседании координационного энергетического штаба с участием президента обсуждалась ситуация с прохождением отопительного сезона

НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по модели ISO

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА