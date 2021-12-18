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00:03 18.12.2021

США следует использовать с РФ дипломатию и сдерживание для снижения напряженности вокруг Украины - советник по нацбезопасности

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США следует использовать с РФ дипломатию и сдерживание для снижения напряженности вокруг Украины - советник по нацбезопасности

Вашингтону в отношениях с Москвой нужно применять как дипломатию, так и сдерживание с целью достигнуть деэскалации ситуации на границе России с Украиной, заявил в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Нам следует главным образом использовать комбинацию из сдерживания и дипломатии в попытке узнать, сможем ли мы добиться деэскалации, к которой мы все стремимся", - заявил Салливан в ходе брифинга в Совете по международным отношениям.

Салливан отметил, что от дипломатической работы США и РФ ожидаются значительные успехи, в конечном итоге - деэскалации ситуации вокруг Украины.

Также советник президента США сказал, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине оборонную помощь, рассматривая этот аспект отношений с Киевом отдельно от взаимоотношений США и РФ по поводу Украины.

Теги: #сша #россия #тактика #отношения
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