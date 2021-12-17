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21:40 17.12.2021

В "Евросолидарности" заявили, что вместо объединения страны перед угрозами Зеленский преследует Порошенко

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В "Евросолидарности" заявили, что вместо объединения страны перед угрозами Зеленский преследует Порошенко

Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и разрешением глубокого энергетического и экономического кризиса, власть продолжает преследование лидера оппозиции и главы политсилы "Европейская солидарность" Петра Порошенко, заявили в пресс-службе партии.

"Зеленая власть прибегла к своей единственной профдеятельности, съемкам очередной серии уже заезженного "видосика" – преследования лидера оппозиции. Мы хорошо знаем, что заказчиком является лично Владимир Зеленский, который при этом постоянно давит на руководителей правоохранительных органов. В этот раз для политического преследования он снова использует ручное ГБР (Государственное бюро расследований –ИФ), следователей которого используют в качестве актеров для сегодняшнего "видосика", - говорится в сообщении.

Как отмечается, адвокаты Петра Порошенко публично предоставили исчерпывающие ответы и все аргументы относительно "политически мотивированного так называемого "угольного дела" и его полной необоснованности".

"Любимое время Виктора Януковича для преследования оппозиционных лидеров и его политических конкурентов были новогодние праздники. Показательно, что по его дороге идет Владимир Зеленский. И уже хорошо известно, куда этот путь приводит", - заявлено в сообщении.

Как сообщалось, следователи Государственного бюро расследований в пятницу, 17 декабря, пытались вручить пятому президенту Украины Петру Порошенко повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Теги: #зеленский #порошенко
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