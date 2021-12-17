Зеленский с супругой приняли участие в открытии праздничного городка возле Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в открытии праздничного городка "Николай принимает друзей", которое будет работать для взрослых и детей на улице Банковой в Киеве.

"Супруги вместе с другими гостями новогодней локации пересмотрели выступления Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня" и Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. Павла Вирского", - отмечено в сообщении от пресс-службы главы государства.

Отмечается, что супруги также пообщались с гражданами, посетившими открытие площадки, сфотографировались с ними и их детьми. Президент пожелал каждому ощутить атмосферу зимних праздников и встретить свое чудо, а в новом году – исполнение всех желаний и замыслов.

Святой Николай вместе со сказочными героями устроил зрителям театрализованное представление и зажег праздничные огни на новогодней елке. В этом году ее украшают 125 игрушек, в дизайне которых были использованы рисунки детей с особыми потребностями.

К поздравлениям с зимними праздниками присоединились певцы Ольга Полякова и Дзидзьо, исполнившие новогоднюю песню.

Как сообщается, на территории городка традиционно будет работать бесплатный инклюзивный каток, веселая карусель для детей и взрослых и дом – резиденция Святого Николая. Также там оборудованы новогодние фотозоны, елочная ярмарка и торговые домики, где можно приобрести лакомство, напитки и сувениры.

Для детей с инвалидностью на катке будут проводить регулярные инклюзивные тренировки с профессиональным тренером и с участием спортсменов-фигуристов. А любители хоккея смогут поучаствовать в мастер-классах от игроков киевского хоккейного клуба "Сокол".

Как отмечено в сообщении, локации созданы с помощью меценатов и благотворительных организаций.

Посетить праздничный городок можно ежедневно, без выходных, с 10:00 до 21:00 во время всех новогодне-рождественских праздников.