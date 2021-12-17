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21:08 17.12.2021

На заседании координационного энергетического штаба с участием президента обсуждалась ситуация с прохождением отопительного сезона

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На заседании координационного энергетического штаба с участием президента обсуждалась ситуация с прохождением отопительного сезона

С участием президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание координационного энергетического штаба по ситуации в энергетической сфере и прохождению отопительного сезона, сообщила пресс-служба главы государства.

В заседании приняли участие: премьер-министр Украины Денис Шмигаль, заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр энергетики Герман Галущенко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и представители других профильных органов власти.

"Мы как государство должны сделать все для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона", - заявил Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что прохождение отопительного сезона проходит контролируемо и планово, ситуация с запасами угля улучшается.

Как сообщил премьер-министр на брифинге по результатам заседания штаба, на сегодняшний день ситуация в энергетике является стабильной и контролируемой, хотя и напряженной, как и в предыдущие отопительные сезоны; сейчас она осложнена энергетическим кризисом в Европе.

Правительство и Министерство энергетики скоординировали работу с операторами энергетического рынка, НЭК "Укрэнерго" и НКРЭКУ для урегулирования ситуации с нехваткой угля на складах отдельных ТЭС и ТЭЦ.

"Хочу заверить жителей Луганщины, в частности города Счастья и тех населенных пунктов, которые отапливаются от Луганской ТЭС, что ваши дома не останутся без света и тепла. Правительство сделало для этого все необходимое, в частности, была подготовлена дополнительная услуга для работы на газе для четырех частных ТЭС и ТЭЦ", – заявил Шмыгаль.

На заседании координационного энергетического штаба были рассмотрены другие потенциальные риски прохождения отопительного сезона. В настоящее время законтрактованы поставки импортного угля морем на декабрь и январь и начата соответствующая работа по обеспечению поставок на февраль и март. За последние две-три недели запасы угля на складах выросли на 100 тыс. тонн.

"Украина будет с теплом и светом. Тарифы и цены остаются неизменными в течение всего отопительного сезона", – заверил премьер-министр.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что в стране достаточно запасов газа.

"В настоящее время в наших хранилищах – более 15 миллиардов кубометров газа. Указанный объем больше, чем средний показатель в 2014-2018 годах. НАК "Нафтогаз Украины" имеет достаточный объем газа для обеспечения потребностей населения, бюджетных организаций, учреждений здравоохранения, а также других потребителей", – сказал он.

Ростислав Шурма добавил, что после окончания отопительного сезона в марте-апреле начнется работа по уменьшению неэффективного потребления природного газа, в частности стартует программа термомодернизации.

"Первые 5 тысяч домов – наша цель на следующий год. Эта программа будет не на один год, а на семь-десять лет и предполагает, что абсолютное большинство из 180 тысяч многоэтажных домов будет термомодернизировано", – рассказал он.

По словам Ростислава Шурмы, будет параллельно проводиться термомодернизация объектов социальной сферы.

"В целом, мы ожидаем, что это позволит сократить потребление газа в нашей стране на 30-40% кумулятивно", – отметил он.

Дополнительно будет реализовываться программа по увеличению добычи природного газа и других полезных ископаемых в Украине.

"Чтобы добыча увеличилась с нынешних 18-19 миллиардов кубометров, хотя бы до 23-25 миллиардов кубометров газа в течение ближайших трех-четырех лет", – подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента.

Теги: #отопительный_сезон #заседание
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