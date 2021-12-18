18 декабря: Какой сегодня праздник

18 декабря в мире День мигранта, день арабского языка в ООН, в Украине празднуют День работников отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, в Молдове - День полиции, в Кыргызстане профессиональный праздник отмечают страховики, а у православных - День памяти преподобного Саввы Освященного. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Международный день мигранта

18 декабря – Международный день мигранта. Он был введен Генеральной ассамблеей ООН для защиты мигрантов и беженцев по всему миру. В этот день проходит ряд мероприятий, направленных на поддержку тех, кто отправился искать лучшую судьбу в чужую страну. Особое внимание всегда уделялось в международном сообществе беженцам. Это позволяет улучшить их жизнь.

Когда мигрант прибывает в новую страну, он должен адаптироваться к совершенно иному ритму жизни, привыкнуть к обычаям и традициям. Особенно трудно сделать это тем, кто не знает язык и свои права. Также серьезной проблемой может стать отсутствие какой-либо поддержки со стороны государства. Чтобы мигранты чувствовали себя лучше, Генеральная ассамблея ООН ввела Международную конвенцию (1990 год), направленную на защиту прав рабочих мигрантов и их семей.

Международный день арабского языка

18 декабря также празднуют Международный день арабского языка. Праздник был основан совсем недавно – в 2010 году. А инициатором образования стала Организация Объединенных Наций. Дату празднования избрали в честь принятия решения о включении арабского языка в список официальных языков ООН (1973 год). В 2012 году этот день приобрел международное значение.

На арабском языке говорят около 310 млн человек в мире. Также он делится на три отдельных вида: литературный, разговорный и классический (язык Корана).

День работников органов ЗАГС

18 декабря в Украине День работников отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС).

Подавляющее большинство из нас, если не сказать, что практически все, хотя бы несколько раз в своей жизни посещали это скромное учреждение. Отделы записей актов гражданского состояния, известные нам как ЗАГСы, а впоследствии как органы регистрации актов гражданского состояния, входят в состав органов исполнительной власти.

Они появились на заре становления нового пост революционного государства Советов на основании декрета Совета Народных Комиссаров от 18 декабря 1917 года "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния". Этим декретом устанавливалась новая централизованная система учета и ведения записей гражданского состояния, которая пришла на смену дореволюционному, где этими делами преимущественно заведовали духовные и некоторые административные учреждения.

Церковный праздник:

18 декабря в церковном календаре – день памяти преподобного Саввы Освященного. Всю свою жизнь он посвятил Богу и служению людям. Именно Савва причастен к открытию нескольких монастырей и лавр. Также он основал монастырский Иерусалимский устав.

Родился Савва в Каппадокии в 439 году. В 8 лет решил уйти жить в монастырь святой Флавианы. Постриг Савва принимает в 17 лет. В то же время у него проявляется дар чудотворца.

Долгое время Савва путешествовал. Однажды он увидел просторную пещеру, в которой и решил остаться. Слава о нем была так велика, что вскоре у пещеры образовалась община и люди начали строить лавру. Назвали ее в честь Саввы Освященного.

В народе 18 декабря называли "Савин день". Согласно народным обычаям, люди в этот день пытались отложить все домашние дела. Поэтому у хозяек был настоящий выходной. Так как на Савву все еще продолжается Рождественский пост, то на столе можно было увидеть только постный борщ, пироги, капусту и яблоки. На удачу под подушку обязательно клали монету.

В этот день:

1865 год – Поправка №13 Конституции США, запрещавшая рабство во всех его проявлениях, была провозглашена основой части закона;

1890 год – В Лондоне открывают первый в мире метрополитен;

1917 год – Декрет Совнаркома РСФСР о признании независимости Финляндии;

1917 год – В Киеве открывают Украинскую академию искусств;

1940 год – В Третьем Рейхе утверждают директиву № 21 ("план Барбаросса" о нападении Германии на СССР);

1941 год – Американским Конгрессом введена цензура всей входящей или исходящей за пределы страны информации;

1972 год – Президент США Ричард Никсон отдает приказ о бомбардировках Северного Вьетнама;

1991 год – Армения признает независимость Украины;

1998 год –Палата представителей Конгресса США, впервые за 130 лет, начинает слушание по импичменту американского президента (сексуальный скандал: Билл Клинтон и Моника Левински);

2007 год – Юлия Тимошенко во второй раз становится премьер-министром Украины;

2016 – Кабмин Украины принял решение о национализации ПАО "Приват Банк".

Именины: Геннадий, Захар, Илья, Сергей