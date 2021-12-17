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20:18 17.12.2021

Огонь охватил почти весь строящийся на "Северной верфи" в Петербурге корвет

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Огонь охватил почти весь строящийся на "Северной верфи" в Петербурге корвет

Огонь охватил почти весь строящийся на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге военный корабль, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе.

"Огонь распространился на 800 кв м. Это почти весь корвет "Проворный", - сказали в службе.

Ранее сообщалось о площади в 80 кв м.

Таким образом площадь пожара увеличилась в 10 раз.

Экипажа на загоревшемся корвете "Проворный" на верфи в Санкт-Петербурге не было, корабль находится на этапе строительства, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Корабль должны были сдать флоту в конце 2022 года. Эти сроки могут измениться в зависимости от ущерба, который причинил пожар", - сказал собеседник агентства.

По его словам, корабль находится на стапелях "Северной верфи". Идет этап строительства. Экипажа на корабле не было. Корабль находится в ведении завода, сказал источник.

В пресс-службе "Объединенной судостроительной корпорации" "Интерфаксу" сообщили, что на заводе "Северная верфь" (MOEX: SZVE) загорелся корвет проекта 20385, МЧС принимает меры по тушению. "Будет назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств инцидента", - сообщили в ОСК.

Теги: #корабль #россия #площадь #пожар
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