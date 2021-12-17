СБУ обезвредила ОПГ, участники которой похищали и пытали людей в Ивано-Франковской области

Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в рамках которой были задержаны лидеры и участники организованной преступной группировки, похищавшей людей в Ивано-Франковской области.

"По данным следствия, они похищали людей, совершали насилие и "выбивали" из потерпевших деньги. В случае неуплаты – угрожали убийством. Установлен факт похищения местного предпринимателя, занимающегося ремонтом компьютерной техники. Злоумышленники пытали мужчину и ограбили его. Еще у одного жителя региона участники банды требовали почти $40 тыс. за возвращение несуществующего долга. При этом угрожали потерпевшему физической расправой с его семьей. Кроме того, злоумышленники пытались выбить 1 млн грн из местной жительницы. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы насилием", - сообщает пресс-служба СБУ.

Как установило следствие, в состав группировки входило 8 человек, среди которых – бывший милиционер, уволенный из правоохранительных органов в 2015 году.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ст. 146, ст. 186, ст. 187 и ст. 189 (незаконное лишение свободы или похищение человека, грабеж, разбой, вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют причастность участников группировки к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.