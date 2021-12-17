Великобритания третий день подряд обновляет рекорд по приросту случаев COVID-19

Министерство здравоохранения Великобритании третьи сутки подряд фиксирует рекордное количество заболеваний COVID-19, которое в пятницу составило более 93 тыс. случаев, сообщает телеканал Sky News.

В четверг в Соединенном Королевстве выявили 88 тыс. заболеваний, в то время как в среду - 78 тыс., напоминает Sky News.

Также в пятницу зарегистрировано 111 смертей от COVID-19.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11 млн заражений, зафиксировали более 146,9 тыс. случаев смерти среди инфицированных.