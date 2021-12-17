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19:00 17.12.2021

Законопроект об окончательном переходе Украины на зимнее время готов к рассмотрению в парламенте - Стефанчук

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Законопроект об исчислении времени, предлагающий отменить сезонный перевод часов каждые полгода и закрепляющий окончательный переход Украины на зимнее время, готов к рассмотрению в зале пленарных заседаний парламента, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Что касается законопроекта об исчислении времени, это для меня уже такая история, когда все понимают: это крайне необходимо... Поэтому я всё-таки думаю, что поскольку мы уже перешли на зимнее время, то, возможно, этот вопрос и встанет снова в ближайшее время и мы будем его обсуждать. Соответствующий законопроект прошел комитет, он готов к внесению в зал", - сказал спикер на итоговом брифинге в пятницу.

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Интерфакс-Украина
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