События

19:00 17.12.2021

Новый фильм "Человек-паук" установил рекорд декабря по сборам в первый день в кинотеатрах AMC

1 мин читать

Кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в первый день после премьеры стали рекордными среди всех вышедших в декабре фильмов в американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, говорится в сообщении компании в пятницу.

Премьерный показ картины в США состоялся в четверг, фильм уже успели посмотреть 1,1 млн человек. Помимо рекорда для декабря, фильм занимает второе место в общем списке самых кассовых премьер, уступая лишь другому супергеройскому кино по вселенной Marvel "Мстители: Финал", вышедшему на экраны в 2019 году, по данным AMC.

В России премьера нового "Человека-паука" состоялась в среду, 15 декабря.

Акции AMC дешевеют на 3% в ходе предварительных торгов в пятницу. При этом с начала года капитализация компании, пользующейся особым вниманием частных инвесторов, взлетела более чем в 10 раз.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР: Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове

В понедельник прокурор в суде по МН17 начнет оглашать обвинительное заключение

Суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля из Донбасса

В Киевской области во время конвоирования подсудимый напал на правоохранителей и сбежал, его поймали спустя несколько часов

В Москве требуют от НАТО отказаться от расширения Альянса и "ведения военной деятельности" на постсоветском пространстве

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ обезвредила ОПГ, участники которой похищали и пытали людей в Ивано-Франковской области

Великобритания третий день подряд обновляет рекорд по приросту случаев COVID-19

Законопроект об окончательном переходе Украины на зимнее время готов к рассмотрению в парламенте - Стефанчук

Португалия зарегистрировала рекордное с марта суточное число смертей из-за COVID-19

Вопрос Иерусалима должен решаться путем переговоров на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН и Генассамблеи – посол Украины в Израиле

Потерпевшие по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове через суд требуют от государства возмещения ущерба

Больше всего средств по программе "еПоддержка" клиенты Альфа-Банка и monobank направили на покупку книг

Отделение трансплантации костного мозга на базе Львовской клинической больницы скорой медпомощи откроется во Львове в 2022 году

ГБР: Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове

Бывший председатель Днепропетровского облсовета подозревается в злоупотреблении властью и угрозе убийством

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА