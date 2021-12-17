События

18:59 17.12.2021

Португалия зарегистрировала рекордное с марта суточное число смертей из-за COVID-19

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Министерство здравоохранения Португалии зафиксировало за сутки 24 смерти из-за коронавируса, что является рекордным показателем с марта, сообщило в пятницу агентство ЭФЭ.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 9 марта, тогда зарегистрировали 30 смертей, напоминает ЭФЭ со ссылкой на главное управление здравоохранения Португалии (DGS).

В DGS также сообщили о 4644 новых заболеваниях COVID-19 в пятницу. Коэффициент распространения коронавируса (индекс репродукции R) остался неизменным - 1,07.

В больницах наблюдается небольшое снижение общего числа госпитализированных с COVID-19. Сейчас госпитализированы 943 человека, 147 человек находятся в отделениях реанимации.

При этом более 87% португальцев полностью вакцинированы.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Португалии было диагностировано свыше 1,2 млн заражений, около 18,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 1,1 млн человек выздоровели.

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Интерфакс-Украина
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