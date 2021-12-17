Вопрос Иерусалима должен решаться путем переговоров на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН и Генассамблеи – посол Украины в Израиле

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подчеркнул, что решительно поддерживает усилия международного сообщества по достижению мира на Ближнем Востоке, вопрос Иерусалима должен решаться путем переговоров на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи.

"Поскольку сегодня вечером The Times of Israel опубликовала статью, в которой цитируются некоторые из моих заявлений по Иерусалиму, я хотел бы пояснить следующее. Украина решительно поддерживает усилия международного сообщества, направленные на достижение прочного мира на Ближнем Востоке, где все народы могут жить бок о бок в мире и безопасности. Считаем, что вопрос Иерусалима должен решаться путем переговоров на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи", - написал посол на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Украину и Израиль связывают тесные исторические, культурные и межнациональные связи.

"Мы высоко ценим то, что в последние годы наши политические и торгово-экономические отношения также процветают. В качестве следующего шага к углублению наших особых отношений Украина рассматривает возможность открытия офиса в Иерусалиме для содействия взаимовыгодному сотрудничеству в сфере IT и инвестиций, в то время как посольство Украины продолжает работать в Тель-Авиве", - отметил Корнийчук.

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что на мероприятии в Иерусалиме, посвященном 30-летию отношений между Израилем и Украиной, посол Корнийчук заявил, что его страна может признать Иерусалим "единственной столицей" Израиля в следующем году и открыть филиал своего посольства во время визита президента Владимира Зеленского.