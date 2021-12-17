Больше всего средств по программе "еПоддержка" клиенты Альфа-Банка и monobank направили на покупку книг

Треть клиентов Альфа-Банка и 44,57% клиентов виртуального monobank за первые сутки с момента получения 1 тыс. грн на карты "еПподдержка" направили на покупку книг.

"За первые сутки клиенты направили средства на приобретение книг (34%), билетов в кинотеатр (26%), железнодорожных билетов (16%), а также билетов через концертные агентства (17%). На музыкальные концерты потрачено 4%, а на отдых, спорт и авиаперелеты - по 1% средств", – сообщила пресс-служба Альфа-Банка агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Банк напомнил, что деньги начисленные по программе "еПоддержка" можно использовать в течение четырех месяцев более чем в 6 тыс. разных предприятий.

Как сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, всего было открыто 1,53 млн карт и по 610 тысяч из них уже поступили средства на общую сумму 610 млн грн.

Кроме того, около 30 млн грн из них уже потрачены.

Самые популярные категории трат: книжные магазины – 44,57%, кинотеатры – 23,83%, ж/д билеты по Украине – 14,06%, театры – 8,98%, спортзалы – 3,56%, концерты – 3,81%, музеи – 0,64%, авиабилеты по Украине – 0,55%.

По словам Гороховского, банк уже заказал пластиковый вариант "еПоддержка" и планирует до конца года дать возможность клиентам его заказывать дополнительно к своей виртуальной карте.

Как сообщалось, Альфа Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк первые присоединились к программе "еПоддержка" по выплате 1 тыс. грн вакцинированным гражданам. Отмечалось, что Альфа Банк предлагает новым клиентам дополнительные 100 грн бонусами.

ПриватБанк по состоянию на 16 декабря за сутки оформил 1 млн карточек в рамках проекта "е-Поддержка" для выплат "ковидной тысячи", что в 2,1 раза больше, чем за первые сутки оформил виртуальный monobank (481,3 тыс. карточек по состоянию на 8 декабря).

Как сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, 230 тыс. клиентов банка уже получили средства 16 декабря.

Согласно принятым изменениям в госбюджет-2021, каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.

Ранее премьер заявлял, что вакцинировано против COVID-19 двумя дозами более 12 млн граждан. В трех регионах страны более 50% взрослого населения вакцинированы, по крайней мере, одной дозой.