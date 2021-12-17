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18:37 17.12.2021

Отделение трансплантации костного мозга на базе Львовской клинической больницы скорой медпомощи откроется во Львове в 2022 году

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Отделение трансплантации костного мозга (ТКМ) на 12 боксов откроется на базе Львовской клинической больницы скорой медпомощи в 2022 году и будет оказывать помощь украинцам с раком крови, лимфомами и иммунодефицитами, сообщил на своей странице в Facebook гендиректор Львовской клинической больницы скорой медпомощи Олег Самчук.

"Уже в следующем году мы откроем отделение ТКМ на 12 боксов и приступим к оказанию помощи украинцам с раком крови, лимфомами и иммунодефицитами", - написал Самчук.

Он также сообщил, что открытие отделения станет возможным благодаря принятию решения Бюджетным комитетом Рады выделить около 30 млн грн на закупку оборудования для трансплантации костного мозга.

"Вчера бюджетным комитетом Верховной Рады было поддержано предложение Минздрава выделить на Первое территориальное медицинское объединение Львова почти 30 млн грн в качестве субвенции на закупку необходимого для трансплантации костного мозга (ТКМ) оборудования", – сообщил Самчук.

Кроме того, он объяснил важность создания в Украине отделения ТКМ.

"В этом году в Украине их выполнено только 47 из 750 аллогенных ТКМ. Алогенная ТКМ—это пересадка гемопоэтических стволовых клеток от родственного или неродственного донора. Люди, не имеющие возможности получить такую помощь в нашей стране, едут за границу, преимущественно в Турцию. Платит большей частью государство. В этом году это почти полмиллиарда гривень. Не финансировать медицину других стран, а выполнять ТКМ украинцам в Украине - это то, что мы можем точно сделать. Опыт органной трансплантации доказательство тому", - пояснил Самчук.

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Интерфакс-Украина
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