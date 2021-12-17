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16:14 17.12.2021

Досрочного прекращения полномочий Рады не будет - Стефанчук

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Досрочного прекращения полномочий Рады не будет - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уверен, что нынешний состав парламента доработает до конца своей каденции.

"Я лично прогнозирую, что эта Верховная Рада должна доработать то время, которое ей отведено народом Украины, и выполнить те обещания, которые она дала", - сказал Стефанчук на брифинге в пятницу в Киеве.

Он отметил, что перечень оснований для досрочного прекращения полномочий парламента выписан в Конституции, и подчеркнул, что "даже при наличии тех или иных оснований, которые изложены там (в Основном законе - ИФ), роспуск Верховной Рады… является правом, а не обязанностью президента Украины".

По словам спикера, Верховная Рада пока работает эффективно, будет функционировать.

Теги: #рада #стефанчук
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