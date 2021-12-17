Суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля из Донбасса

Киевский апелляционный суд оставил народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука под домашним арестом по второму эпизоду предъявленных ему обвинений - о поставках угля из оккупированного Донбасса.

"Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

В сообщении, размещенном на странице суда в Facebook, отмечается, что 17 декабря 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты и прокуратурой на определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применено в отношении подозреваемого, гражданина М., меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ).

Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Досудебное расследование в этом уголовном производстве было завершено. По этому эпизоду в отношении Медведчука избрана мера пресечения в виде личных обязательств до 31 декабря 2021 года.

Кроме этого, 8 октября 2021 года Офис генпрокурора предъявил Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

В рамках нового предъявленного подозрения прокуратура просила суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Это решение было обжаловано в апелляционной инстанции.

Таким образом, в отношении Медведчука в настоящее время действует мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по второму эпизоду подозрений.