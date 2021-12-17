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15:27 17.12.2021

В Киевской области во время конвоирования подсудимый напал на правоохранителей и сбежал, его поймали спустя несколько часов

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В Киевской области во время конвоирования подсудимый напал на правоохранителей и сбежал, его поймали спустя несколько часов

Полиция Киевской области задержала подсудимого, который в пятницу напал на конвоиров и скрылся из-под стражи, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в телеграмме.

"Сегодня, около 12:55 часов, во время конвоирования на служебном автомобиле в Броварской горрайонный суд 31-летний подсудимый совершил нападение на двух работников конвоя и скрылся", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на поиски беглеца были ориентированы все наряды полиции Киевщины, введена специальная полицейская операция.

"Благодаря слаженным действиям полицейские злоумышленник задержан. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания", - резюмируют в МВД.

Теги: #побег #полиция #мвд #злоумышленник
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