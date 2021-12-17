МАГАТЭ не располагает информацией о существовании тайных ядерных объектов в Иране

МАГАТЭ не располагает информацией, которая бы позволяла считать, что у Ирана есть незадекларированные ядерные объекты, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

"У нас нет информации о тайных объектах, на которых может проводиться деятельность, имеющая отношение к ядерной программе", - сказал он на пресс-конференции в Вене в пятницу.

Говоря о взаимоотношениях с Ираном и другими странами, Гросси отметил, что всегда стремится проверять информацию. "Я всем верю, но при этом провожу проверки", - отметил он.